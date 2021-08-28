بسبب شكاوى المواطنين.. الصحة تمنح المراكز الخاصة أسبوعين لتحسين أدائها

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، اجتماعا مع مسؤولي القطاع الخاص في مقر غرفة الطوارئ، التابعة لديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، وتمحور الاجتماع حول مراقبة وضبط معايير جودة العمل ورفع مستوى الخدمات، وتشكيل لجنة مستعجلة مهمتها متابعة كافة العيادات الخاصة في المدن الليبية.

وبحسب بيان وزارة الصحة، الجمعة، لوح الزناتي في رسالة تم توجيهها إلى جميع العيادات والمشافي الخاصة، باتخاذ إجراءات بحق المخالفين تصل إلى إقفال العيادة أو المشفى، والمنع النهائي من مزاولة المهنة، مانحاً مهلة مدتها أسبوعان لتحسين الخدمات وإيلاء الاهتمام الأكبر لجودة العمل.

وتأتي هذه الزيارة قبيل بدء وزارة الصحة بتقييم العيادات والمراكز الصحية الخاصة، بعد ورود عدد من شكاوى المواطنين حول سوء المعاملة وارتفاع الأسعار في تلك العيادات والمراكز الخاصة.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستباشر تقييم العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة من قِبل لجنة مختصة.