الحداد يزور فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبي زيارة الحداد للفرقاطة أثارت استنفارا كبيرا لدى عدة أوساط ليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

في مشهد جديد للرضوخ أمام الاحتلال التركي والتمسك بعدم خروج المرتزقة التابعين له من البلاد، زار محمد الحداد، رئيس أركان حكومة الوفاق السابقة، وعدد من قادة التنظيمات المسلحة في المنطقة الغربية، الفرقاطة التركية “تي سي جي جديز”.

وجاءت الزيارة للفرقاطة التركية أثناء تواجدها قبالة السواحل الليبية، كجزء من مجموعة المهام للبحرية التركية وفقا لمواقع موالية لأنقرة .

وكرم طاقم السفينة الحداد ومن معه على الخدمات التي قدمها للأتراك لتمكينهم من السيطرة على المنطقة الغربية.

وأثارت زيارة الحداد، للفرقاطة التركية، استنفارا كبيرا لدى عدة أوساط ليبية .

يشار إلى أن انتهاك السيادة الليبية من قبل “المحتل التركي” مستمرة ولا تتوقف فقط عند تبادل الزيارات ولكن أيضا بالجسر الجوي المسير يوميا لقاعدة الوطية العسكرية، “من أجل العودة مرة آخر للحقبة العثمانية التي تأسست على فرض الأتاوات والغزو والسيطرة والتوسع وتحقيق الأطماع”.