التكبالي: “الدبيبة” كان يدفع الأموال للمليشيات ليكون عمه رئيسًا للبلاد التكبالي: "الدبيبة" يريد حل كل شيء بدفع الأموال ولا يتكلم إلا بالمال

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انتقد عضو مجلس النواب علي التكبالي، إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عدم حضور جلسة المساءلة البرلمانية المقررة يوم الإثنين المقبل.

التكبالي قال ، في مداخلة هاتفية لقناة “العربية” السعودية، إن المليشيات تقف وراء الدبيبة وتطالبه بعدم الذهاب لجلسة المساءلة البرلمانية، وسوف يستجيب لأوامرها، على حد تعبيره.

وأوضح أن المليشيات هي التي تتحكم في الدبيبة منذ بدء عمله، متابعا “كان في العام 2011م يدفع الأموال للمليشيات في مصراتة وكل مكان لكي يكون عمه “علي الدبيبة” رئيسا للبلاد من خلال دفع الأموال”.

وأضاف أن الدبيبة يريد حل كل شيء بدفع الأموال ولا يتكلم إلا بالمال، مستطردا “عمه يقول دائما: لا يوجد شخص لا يستطيع شراءه بالمال، والذي لا يمكن شراءه بـ100 مليون يشترى بمليار”.

واختتم بقوله “هؤلاء أناس تربوا بأموال مسروقة ومنهوبة، ويتوقعون أن كل شخص قابل للشراء”.

ومن جهته، حذر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من عدم حضور الحكومة لجلسة المساءلة أمام البرلمان، قائلاً “لن يستطيع أي نائب الدفاع عنها، وسيكون هناك ‏قرار بسحب الثقة منها نافذ المفعول”.‏