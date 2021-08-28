الأهلي طرابلس يعزز صفوفه بالدولي محمد المنير

28 أغسطس، 2021 9:12 ص
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أخبار ليبيا 24  

كشف النادي الأهلي طرابلس عن تعاقده مع اللاعب الدولي، محمد المنير، لمدة موسمين ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل في مسابقتي الدوري والكأس ومسابقة الكونفدرالية.

المنير توج الموسم الماضي مع فريق الاتحاد بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، ويُمثل المنتخب الوطني حاليا في معسكره في تركيا ويستعد لمواجهة الغابون في تصفيات المونديال.

انتقال المنير إلى الأهلي طرابلس يأتي في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم صفوفها للمنافسة على اللقب وتقديم مشاركة أفريقية مشرفة.

28 أغسطس، 2021 9:12 ص
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