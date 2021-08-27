نجدة بنغازي تضبط تشكيلا عصابيًا “أجنبيًا” سرق 200 ألف دينار من أحد المنازل

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس أن وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة ضبطت تشكيلًا عصابيًا من الجنسية النيجيرية قام بسرقة 200 ألف دينار من أحد المنازل في بنغازي.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة تمكنت من تحديد مكان التشكيل العصابي الذي فر خارج المدينة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي أن وحدة التحري استطاعت تحديد هوية الأشخاص الذين ينتمون لهذا التشكيل العصابي وتم تحديد مكان تواجدهم.

وأضافت المديرية أنه تم التنسيق مع قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن الجفرة وسرية الشُرطة العسكرية الجفرة وتم القبض على جميع عناصر هذا التشكيل العصابي نيجيري الجنسية.

وأكدت مديرية الأمن أنه بالاستدلال معهم، اعترفوا بسرقة مبلغ وقدره 200 ألف دينار ليبي أحد المنازل من حي الدولار بمدينة بنغـازي وقيمة المبلغ الذي ضبط بحوزتهم 96 ألف دينار.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن المتهمين اعترفوا بأنهم قاموا بتحويل باقي المبلغ إلى دولة نيجيريا، موضحة أنه تم إعداد محضر جمع استدلال وتدوين اعترافاتهم قبل أن يحالوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.