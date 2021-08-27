كوبيش يبحث مع الكبير الجهود المبذولة لدعم الحكومة بهدف توفير احتياجات المواطنين

أخبار ليبيا 24

عقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الخميس، اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية والمالية.

وبحسب بيان المصرف، اليوم الجمعة، بحث الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف في طرابلس الجهود المبذولة لدعم حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وفقاً لنتائج تقرير التدقيق والمراجعة الدولية.

و أعرب المبعوث الخاص للأمين العام بأن البعثة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه.