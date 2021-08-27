طالبان : الأفغان سيتمتعون بحرية السفر أي وقت في المستقبل طالبان تدعو الأفغان إلى الاصطفاف لإعادة بناء بلدهم

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قال نائب رئيس اللجنة السياسية في طالبان، شير محمد عباس ستانيكزاي، اليوم الجمعة، إن الأفغان الذين يحملون وثائق سليمة سيكون بمقدورهم السفر في أي وقت في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بهدف تبديد المخاوف من اعتزام الحركة تشديد القيود على الحريات، بحسب وكالة رويترز .

وقال ستانيكزاي، “ستُفتح الحدود الأفغانية وسيتمكن الناس من السفر في أي وقت من أفغانستان وإليها”.

وجاءت الرسالة في وقت يحاول فيه الآلاف اللحاق بآخر الرحلات المغادرة لمطار كابول قبل انقضاء مهلة عمليات الإجلاء الغربية في الأسبوع المقبل.

ودعا ستانيكزاي الأفغان إلى الاصطفاف لإعادة بناء بلدهم، قائلا إن واجب الأشخاص المدربين والمتعلمين العودة إلى العمل.

وأضاف “الأجواء مهيأة أمام الأطباء والمهندسين والمعلمين الذين تحتاجهم أفغانستان وأمام الناس الذين يشتغلون بكل المهن، سواء كانت مدنية أو عسكرية، الكل مدعوون للبدء في العمل”.