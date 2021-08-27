دي مايو : التعاون مع روسيا محوري بشأن ليبيا تشديد إيطالي روسي على ضرورة انسحاب كافة المرتزقة من ليبيا

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو على أن “التعاون مع موسكو أمر محوري بشأن ليبيا”.

وقال دي مايو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، في مقر وزارة الخارجية، قصر “فارنيزينا” مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، “لقد أكدت التزام إيطاليا باستقرار البلاد الدائم وشاطرت الحاجة الماسة من جانب المجتمع الدولي لمواصلة دعم المفاوضات الليبية الداخلية”. وفق وكالة ” آكي الإيطالية للأنباء”

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ومواصلة المجتمع الدولي دعم المفاوضات الداخلية الليبية.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي: “إنه من المهم في أزمة ليبيا أن يكون هناك انسحاب تدريجي للوحدات العسكرية”.

وأشار لافروف إلى عدم وجود تطور إيجابي؛ لكنه شدد على أن الانسحاب المنسق والمتزامن للوحدات العسكرية أمر مهم، وفق قوله.