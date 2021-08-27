داعش خرسان يتبنى تفجيري مطار كابول ويكشف عن هوية أحد الانتحاريين

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تبنى تنظيم داعش واحدًا من تفجيري مطار كابول اللذين أوديا، الخميس، بحياة المئات من الأفغان وأكثر من عشرة عسكريين أمريكيين.

وكشف تنظيم داعش “حرسان” عن اسم وصورة الانتحاري المسؤول عن واحد من تفجيري المطار، حيث جاء في بيان نشرته وكالة “أعماق” أن اسم الانتحاري هو “عبد الرحمن اللوغري”، كما نشر صورة له.

وذكرت “أعماق”، أن الانتحاري استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة “لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأميركية”.

وفي تعليق على الهجومين، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن “أجهزة الاستخبارات توقعت حدوث هجوم مماثل في كابول”، مؤكدًا أن “الهجمات في كابول شنها تنظيم داعش”.

وأضاف بايدن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن صفح وستلاحق المتورطين بهجوم مطار كابول.

وقال بايدن، “لقد طلبت إعداد خطط لضرب تنظيم داعش ـ خراسان في أفغانستان. وقد أمرت القادة العسكريين باتخاذ أقصى الخطوات لحماية قواتنا في كابول”.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين وأفغان، فقد ارتفعت حصيلة الهجوم على مطار كابل، إلى 103 قتلى، كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في البنتاغون مقتل 13 جنديا أميركيا وجرح 18 آخرين.

وقالت الصحة الأفغانية، إن 90 أفغانيا على الأقل قُتلوا وأصيب 150 آخرون، ومن المرجح أن الحصيلة سترتفع وسط صعوبة وصول الجرحى إلى المستشفيات.