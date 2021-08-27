خلال لقائها نورلاند..المنقوش تؤكد حرص الوزارة على إنجاح انتخابات ديسمبر

أخبارليبيا24

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش حرص الوزارة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إقامته في 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت المنقوش خلال لقائها سفير ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس ان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات وقدمت كل التسهيلات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج للتسجيل في منظومة الناخبين تمهيداً للمشاركة في الانتخابات القادمة.

واستعرضت مبادرة استقرار ليبيا، والاتصالات الجارية لعقد مؤتمر دولي تترأسه ليبيا لدعم هذه المبادرة، وإلزام كافة الأطراف بمخرجات مؤتمري برلين 1-2 وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف الليبي.

وعبرت الوزيرة عن تقديرها للموقف الأمريكي الداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

ومن جانبه جدد السفير خلال على هامش زيارة الوفد الوزاري الليبي رفيع المستوى للجمهورية التونسية دعم بلاده إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.