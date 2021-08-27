خلال لقائها نورلاند..المنقوش تؤكد حرص الوزارة على إنجاح انتخابات ديسمبر

27 أغسطس، 2021 1:25 ص
0
المنقوش ونورلاند
المنقوش ونورلاند

أخبارليبيا24

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش حرص الوزارة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المزمع إقامته في 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت المنقوش خلال لقائها سفير ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس ان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات وقدمت كل التسهيلات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج للتسجيل في منظومة الناخبين تمهيداً للمشاركة في الانتخابات القادمة.

واستعرضت مبادرة استقرار ليبيا، والاتصالات الجارية لعقد مؤتمر دولي تترأسه ليبيا لدعم هذه المبادرة، وإلزام كافة الأطراف بمخرجات مؤتمري برلين 1-2 وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف الليبي.

وعبرت الوزيرة عن تقديرها للموقف الأمريكي الداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

ومن جانبه جدد السفير خلال على هامش زيارة الوفد الوزاري الليبي رفيع المستوى للجمهورية التونسية دعم بلاده إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

27 أغسطس، 2021 1:25 ص
0

تشكيل عصابي_أمن نغازي

نجدة بنغازي تضبط تشكيلا عصابيًا “أجنبيًا” سرق 200 ألف دينار من أحد المنازل

27 أغسطس، 2021 12:25 ص
شركة الخليج العربي للنفط

الخليج للنفط تعلق جميع أنشطتها وأعمالها

27 أغسطس، 2021 12:01 ص
مصرف ليبيا المركزي

مصدر: شحنة سيولة بقيمة 80 مليون دينار تصل مطار بنينا

26 أغسطس، 2021 11:18 م
عبدالحميد الدبيبة- اجتماع

الدبيبة يشدد على معالجة ملف العلاج بالداخل والخارج

26 أغسطس، 2021 11:06 م
زر الذهاب إلى الأعلى