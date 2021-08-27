ترشح 12 سباحًا من طبرق للمشاركة في بطولة ليبيا المفتوحة في طرابلس

27 أغسطس، 2021 8:23 م
8
نادي الغوص طبرق
نادي الغوص طبرق

أخبارليبيا24- خاص

استضاف نادي الغوص في طبرق اليوم الجمعة تصفية منتخب طبرق لبطولة ليبيا لسباحة المياه المفتوحة في طرابلس التي تنطلق في التاسع والعاشر من شهر سبتمبر القادم.

اليوم التصفيات كانت بمشاركة سباحين من مختلف الأعمار (كبار، أواسط، آمال، براعم) من أندية: المنار البحري والصقور والمختار والشباب والبطنان.

سيرافق المترشحين المدرب العام عبدالسلام خميس والإداري فرج بوفرنة .

وقد أقيمت المسابقة اليوم بنادي الغوص بحضور أولياء الأمور وعدد كبير من مشجعي السباحة بمدينة طبرق.

27 أغسطس، 2021 8:23 م
8

استعدادا لمواجهة الغابون.. المنتخب الوطني يتفوق على المنتخب الأولمبي العراقي

27 أغسطس، 2021 5:02 م

الأهلي بنغازي يستعد لاستقبال مدربه الجديد

27 أغسطس، 2021 4:45 م
أكرم الزوي

الزوي ينظم رسميًا للأهلي بنغازي

27 أغسطس، 2021 12:42 ص
فريق أبوسليم

أبوسليم يواصل سباق الميركاتو بنجاح

26 أغسطس، 2021 10:29 م
زر الذهاب إلى الأعلى