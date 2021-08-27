ترشح 12 سباحًا من طبرق للمشاركة في بطولة ليبيا المفتوحة في طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

استضاف نادي الغوص في طبرق اليوم الجمعة تصفية منتخب طبرق لبطولة ليبيا لسباحة المياه المفتوحة في طرابلس التي تنطلق في التاسع والعاشر من شهر سبتمبر القادم.

اليوم التصفيات كانت بمشاركة سباحين من مختلف الأعمار (كبار، أواسط، آمال، براعم) من أندية: المنار البحري والصقور والمختار والشباب والبطنان.

سيرافق المترشحين المدرب العام عبدالسلام خميس والإداري فرج بوفرنة .

وقد أقيمت المسابقة اليوم بنادي الغوص بحضور أولياء الأمور وعدد كبير من مشجعي السباحة بمدينة طبرق.