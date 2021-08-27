بنغازي تشهد حفل تأبين عدد من الإعلاميين والفنانين والكتاب

27 أغسطس، 2021 9:15 ص
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بنغازي- تأبين عدد من الإعلاميين والفنانين والكتاب

أخبار ليبيا24

أجرى ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية ونقابة الفنانين بنغازي حفل تكريم لعدد من الإذاعيين والفنانين والكتاب الراحلين خلال الفترة الماضية.

وألقيت، خلال حفل تأبين، الإعلامي عبدالفتاح الوسيع  والإعلامية آمنة بريك والفنان هيثم درباش والفنان جابر عثمان والفنان عيسى عبدالحفيظ والكاتب سعد العبرة والكاتب يوسف الشريف، عديد الكلمات المؤبنة للراحلين واستذكرت أعمالهم الإبداعية الخالدة.

واستهل، رافع الفاخري، مُنسق الديوان، الاحتفال بكلمة تأبينية للمبدعين الراحلين ونقل تعازي ومواساة وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، لأسر وذوي وأصدقاء الراحلين.

وقُدمت خلال هذا الحفل دروع الوفاء لذويهم وأصدقائهم الحاضرين تقديرا لما قدموه من أعمال إبداعية وثقافية وفنية خلال مسيرتهم الفنية.

وحضر الحفل كوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلامين وعدد من أعضاء مجلس حكماء بنغازي.

 

27 أغسطس، 2021 9:15 ص
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