بعيو: التهديد بسحب الثقة نقل الحكومة من الهجوم الشعبوي إلى الانكماش السياسي

بعيو: التهديد بسحب الثقة من الحكومة مناورة ذكية خلطت الأوراق

27 أغسطس، 2021 9:54 م
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محمد بعيو
محمد بعيو

أخبار ليبيا 24

اعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد بعيو، أن التهديد بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية ، نقلها من حالة الهجوم الشعبوي والإعلامي إلى حالة الدفاع الفئوي والجهوي.

بعيو قال ، عبر حسابه على “فيسبوك” إن التهديد بسحب الثقة من الحكومة مناورة ذكية خلطت الأوراق “.

وأوضح بعيو، في تغريدته، أن هذه المناورة نقلت الحكومة من حالة الهجوم الشعبوي والإعلامي إلى حالة الدفاع الفئوي والجهوي، والانكماش السياسي.

وتابع بعيو “هل سيتصرف عبدالحميد الدبيبة بحكمة تُنجيه أم بتهور سيؤذيه”.

27 أغسطس، 2021 9:54 م
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