بالفيديو | “الهروب من جحيم داعش”.. شهادة عائلة من درنة عانينا أوقاتًا صعبة ونتمنى ألا تعود من جديد

أخبار ليبيا24

بعد اندلاع الثورة في ليبيا سنة 2011 تعاقبت على درنة في شرق ليبيا جماعات إرهابية حاولت تحويلها إلى إمارة تدار شؤونها، وفق عقيدة متشددة، لاهم لعناصرها سوى تكفير الناس وقتلهم والتنكيل بهم، إلى أن تحررت المدينة المتوسطية الجميلة على يد القوات المسلحة الليبية عام 2018.

وخلال تلك السنوات شهدت درنة انتهاكات وجرائم إنسانية تنوعت أساليبها بين القتل والاغتيال والذبح والاعتقال والاختطاف، مما تسبب في معاناة كارثية لأهلها، ما دفع الكثير منهم إلى الفرار من منازلهم نحو المدن والمناطق المجاورة هربًا من الوقوع في جحيم بطش تلك الجماعات.

نزوح السكان

في منزلهم الذي فروا منه سنة 2014 التقت وكالة أخبار ليبيا24، مع مسعود علي هليل العبيدي، الذي عانت أسرته كغيرها من أهالي درنة من مرارة البُعد عن منزلها والحي الذي ترعرعوا فيه فيها لعشرات السنوات.

يقول مسعود، وهو أحد مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط: “لأكثر من 40 عامًا ونحن نقيم في درنة، لكن ما حدث لنا سنة 2014 كان أمرًا فضيعًا ولازالت تفاصيله محفورة في ذاكرتنا”.

وأضاف مسعود: “في 2014 وبعد أن تمكن تنظيم داعش من السيطرة على درنة، تعرضنا للعديد من المضايقات معلى يد عناصره الإرهابيين، خاصة مع والدي -رحمه الله- الذي كان من الشخصيات الاجتماعية المعروفة في المدينة”.

لم يكن لدى أسرة علي هليل العبيدي من خيار سوى الخروج من درنة تجنبًا للقتل أو الخطف أو التعذيب على يد داعش، حيث يواصل مسعود: “بعدما تكررت المضايقات والتهديدات وخوفًا على سلامة والدنا وأطفالنا اضطررنا مُرغمين إلى ترك منزلنا والنزوح إلى القبة غرب درنة والإقامة في إحدى المدارس”.

ويقول مسعود: “خلال تلك المدة عانينا بشدة وعشنا أوقاتًا صعبة، نتمنى ألا تعود من جديد”.

هذا ما كانت عليه حال أسرة مسعود العبيدي المكونة من 11 شخصًا أثناء فترة نزوجهم عن منزلهم، والذي هم الآن فيه مجددًا في أمن وأمان بعد القضاء على الجماعات الإرهابية بالمدينة.

في تقارير سابقة تحدث أشخاص إلى أخبار ليبيا24 عن الذين فروا من جحيم داعش في درنة وغيره من الجماعات المتطرفة عن الأيام المرعبة التي عاشوها وكانوا شاهدًا على ارتكابها.

استهدف داعش، الذي أتى جُل عناصره وقياداته من خارج البلاد، خلال سنوات سيطرته على درنة، كل من اعتبره مقاوما له، حيث ارتكبت عناصره جرائم اغتيال لعديد من الشخصيات القضائية والعسكرية بل وحتى المدنية.

وفي حالات عدة وثّق التنظيم المتطرف مشاهد القتل والذبح التي نفذها عناصره بحق أهالي درنة، والتي من بينها جريمة ذبح “عبد النبي الشرقاوي” في باحة المسجد العتيق.