المنقوش تؤكد على التزام ليبيا بأمن تونس

أخبار ليبيا24

أكدت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، دعم ليبيا الكامل ووقوفها مع تونس في كل ما تتخذه لضمان أمنها واستقرارها.

وجددت المنقوش، التزام ليبيا بأمن واستقرار تونس باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي، وعلى أهمية مواصلة العمل لمواجهة أية تدخلات خارجية وإقليمية تستهدف الأمن القومي التونسي الليبي.

ووصفت المنقوش، زيارتها إلى تونس، الخميس، على رأس وفد حكومي، بأنها مثمرة للغاية، لافتًا إلى أنها كانت فرصة لإجراء التشاور والتنسيق بشأن مجمل العلاقات الثنائيّة وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.