العمامي : وضعنا خطة التنفيذ العملي للترتيبات الأمنية خلال المرحلة المقبلة العمامي : تكليف لواء طارق بن زياد والكتيبة 166 يأتي ضمن خطة الترتيبات الأمنية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أيد رئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الفريق أمراجع العمامي، اجتماع عقيد عمر أمراجع حسن الجديد، آمر اللواء طارق بن زياد المعزز، مع القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، في منطقة الشويرف، في إطار تأمين طريق النهر.

الفريق أمراجع العمامي قال ، في تصريحات صحفية لـ«إندبندنت» إن اللجنة أعلنت بدء التنفيذ العملي لخطة الترتيبات الأمنية للمرحلة المقبلة.

ونوه العمامي، بأن “تكليف كل من لواء طارق بن زياد المعزز والكتيبة 166 يأتي ضمن خطة الترتيبات الأمنية لحماية خط النهر الصناعي والمنظومة المشغلة له من أي اختراقات أمنية”.

يشار إلى أن آمر لواء طارق بن زياد المعزز، العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، اجتمع مع القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا ماتعرف بـ” 166″ في منطقة الشويرف، بهدف التنسيق بينمهما بشأن تأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ«طريق النهر».

وتأتي الاجتماع من أجل حماية حركة المرور وإيصال الوقود والمواد الأساسية للجنوب، فيما لم تعلق أي جهة رسمية على اللقاء حتى الآن، رغم الصور المتداولة والمتناقلة عبر وسائل الإعلام.