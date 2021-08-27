الدبيبة ينفي صدور أي قوائم ترشيح بشأن السفراء

27 أغسطس، 2021 10:28 ص
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عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا24

أكد، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، على أن قوائم السفراء التي جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المدة الماضية لا أساس لها من الصحة.

وأعرب الدبيبة، عن استغرابه في اجتماع الأيام الماضية، من بناء البعض قراراته على ما يتم نشره في منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن “فيسبوك” أصبح مرجعية لاتخاذ القرارات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، على حد قوله.

وأكد الدبيبة، على عدم صدور أي قوائم ترشيح لشغل المناصب في السفارات والقنصليات الليبية بالخارج.

وقال، إن توزيع السفراء بالخارج سيكون بشكل عادل بين كل المناطق في ليبيا، مؤكدًا أنه سيتم اختيار الوطنيين لإدارتها.

وأضاف، أن العمل بالسفارات ليس حكرًا على وزارة الخارجية وأبناء النبلاء وحدهم، أو على العائلات التي عملت لسنوات طويلة فيها.

27 أغسطس، 2021 10:28 ص
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