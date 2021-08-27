إنفوغرافيك | رد “الحبري” على اتهام “الكبير” لمصرف التجارة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

التهم التي وجهها المحافظ “المقال” تعتبر باطلة ما لم يتم إثباتها

هذه التهم يجب أن يتم إثباتها بواسطة وحدة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي

حرمان المصرف من عمليات النقد الأجنبي سيؤدي به إلى التعثر

حرمان المصرف نوع من التمييز والتعسف في استعمال السلطة

هذا الإجراء إخلال لمبدأ العدالة والتصرف من أجل تحقيق رغبة الولاء بدلا من الكفاءة

مركزي بنغازي يجد في هذا الأسلوب تعدية واضحة وصريحة على أحد أهم البنوك في برقة