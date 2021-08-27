إنفوغرافيك | رد “الحبري” على اتهام “الكبير” لمصرف التجارة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

27 أغسطس، 2021 7:52 م
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إنفوغرافيك- أخبارليبيا24
إنفوغرافيك- أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

التهم التي وجهها المحافظ “المقال” تعتبر باطلة ما لم يتم إثباتها

هذه التهم يجب أن يتم إثباتها بواسطة وحدة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي

حرمان المصرف من عمليات النقد الأجنبي سيؤدي به إلى التعثر

حرمان المصرف نوع من التمييز والتعسف في استعمال السلطة

هذا الإجراء إخلال لمبدأ العدالة والتصرف من أجل تحقيق رغبة الولاء بدلا من الكفاءة

مركزي بنغازي يجد في هذا الأسلوب تعدية واضحة وصريحة على أحد أهم البنوك في برقة

27 أغسطس، 2021 7:52 م
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أبرز ما ورد بتقرير المحاسبة  2020 عن شراء السيارات في وزارة الداخلية بحقبة “باشاغا”

27 أغسطس، 2021 9:56 م

مخالفات الحكومة المؤقتة بتقرير ديوان المحاسبة 2020

27 أغسطس، 2021 9:42 م

إنفوغرافيك| تعرف على تبعيات أزمة انقطاع الكهرباء

27 أغسطس، 2021 5:53 م

تعرف على مخصصات صناديق الإعمار حسب قرار مجلس الوزراء رقم (321) لسنة 2021

26 أغسطس، 2021 2:02 م
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