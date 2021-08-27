أمن طرابلس تضبط تشكيلا عصابيا “أجنبيا” يمتهن سرقة المنازل

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن طرابلس، الخميس، أنها ضبطت تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة المنازل يتكون من أربعة أشخاص بينهم ثلاثة يحملون الجنسية السودانية وشخص مالي.

وأوضحت المديرية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن مواطن يدعى “أ. س. ص. أ” تابع لدائرة مركز شرطة غوط الشعال، تقدم ببلاغ قيد ضد مجهول، يفيد بسرقة 550 دينارا، وشاشتين بلازما، وجهاز هاتف نقال، وسيارة نوع “هونداي أفانتي” سوداء اللون بداخلها 3750 دينارا، وجواز سفر وبعض الوثائق والمستندات الأخرى من منزله.

وأكدت المديرية أن الجهود الأمنية أسفرت عن التعرف على الجناة ونصب كمين لهم والتمكن من إلقاء القبض عليهم، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة المذكورة واسترجعت منهم بعض المسروقات.

كما اعترف الجناة بارتكابهم وقائع مشابهه منها سرقة منزل في 31 يوليو الماضي بدائرة مركز شرطة غوط الشعال، واسترجع منهم جهاز كمبيوتر محمول، وسرقة منزل في 11 أغسطس بنفس الدائرة واسترجع منهم أسطوانتي غاز، وكذلك منزل أخر في 12 أغسطس.

والمتهمون هم: “ع. ع. ا” مواليد 1995، سوداني الجنسية، مقيم في قرقارش، و”ع. ا. م” مواليد 1998، سوداني الجنسية، مقيم في أبوسليم، و”م. آ. ب” مواليد 1991، سوداني الجنسية، مقيم في حي الأندلس، و”ح. ا. د” مواليد 1992، مالي الجنسية، مقيم في قرقارش.