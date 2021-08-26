وفاة الطفل “عزو المرجاوي” بعد معناه طويلة مع المرض في المملكة الأردنية

المرجاوي أعطى دروس في الوطنية وحب الوطن في كلامه وتعبيره

26 أغسطس، 2021 2:00 م
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عزو المرجاوي
عزو المرجاوي

أخبار ليبيا 24  -خاص

انتقل إلى رحمة الله الطفل عزو الدرسي المعروف بـ “عزو المرجاوي” بعد معناه طويلة مع المرض في المملكة الأردنية .

وقال مصدر مقربة من عائلة الفقيد أن”عزو المرجاوي”  توفي في دولة الأردن فجر اليوم على تمام الساعة الثالثة بتوقيت الأردن، لافتًا إلى أن عائلته الآن في صدد تجهيز إجراءات السفر والرجوع إلى ليبيا.

عرف هذا الطفل بوجه البشوش وكلامه الجميل الذي رسم الضحكة على وجوه الناس في الوقت الذي تعاني منه بلادنا من الآلم والحروب .

عزو المرجاوي ليس مثل أي طفل لأنه أعطى دروس في الوطنية وحب وطنه في كلامه وتعبيره  .

26 أغسطس، 2021 2:00 م
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