مصدر: شحنة سيولة بقيمة 80 مليون دينار تصل مطار بنينا

أخبارليبيا24

ذكر مصدر بمصرف ليبيا المركزي أن شحنة سيولة هي الثانية بقيمة 80 مليون دينار وصلت اليوم الخميس إلى مطار بنينا.

وأضاف المصدر بحسب – صحيفة صدى الاقتصادية – أنه خصص من هذه القيمة 70 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية و10 مليون دينار لفروع مصرف شمال أفريقيا.

ولفت المصدر إلى أنه وصلت أمس الأربعاء شحنة سيولة إلى مطار بنينا قادمة من طرابلس بقيمة 100 مليون دينار، لافتًا إلى أنها تأتي في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة لفروع المصارف في برقة.

وكان فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس ذكر بأنه جاري العمل على نقل شحنات متتالية لفروع المصارف في برقة بقيمة 500 مليون دينار حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأفاد أنه سيتم نقل شحنات أخرى خلال شهر سبتمبر، إلى حين تلبية كافة احتياجات المصارف في برقة وبكافة مناطق ليبيا.

ويؤكد المصرف المركزي توفر مخزون كبير من السيولة مشددًا على المصارف وفروعها استلام احتياجاتهم من السيولة دون تأخير.