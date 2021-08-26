مشاهد مأساوية وعشرات القتلى والجرحى بينهم جنود أمريكان في تفجيرين بمطار كابول وطالبان تندد

أخبار ليبيا24

أسفر انفجارين في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، عن مقتل وجرح العشرات من الأفغان بينهم عدد من العسكريين الأمريكيين.

وأظهرت بعض المشاهد المصورة التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مأساوية لجثث وأشلاء غارقة في بحر من الدماء عقب وقوع التفجيرين.

ويشتبه في أن يكون التفجيرين انتحاريين، الخميس، بمحيط المطار.

وأدانت حركة طالبان الانفجارين وقالت إنهما وقعا في منطقة تحت سيطرة القوات الأميركية.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن جماعته “تدين بقوة” الهجومين وتولي اهتماما خاصا للأمن.

وقال مسؤول في طالبان إن انفجارا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس طالبان.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن ما لا يقل عن 10 جنود من مشاة البحرية والجنود الأمريكيين لقوا مصرعهم في التفجيرين.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جون كيربي، مقتل عدد من العسكريين الأمريكيين في الهجوم.

كيربي، قال، “يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي كان نتيجة لهجوم معقد أسفر عن عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين”.

كما أكد وقوع “انفجار آخر على الأقل في أو قرب فندق بارون، على مسافة قصيرة من بوابة آبي.