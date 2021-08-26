ختام مسابقة ثقافية عسكرية بفوز فريق قاعدة بنينا الجوية

أخبار ليبيا 24

اختتمت، اليوم الخميس، المسابقة الثقافية العسكرية التي أقامها فرع التوجيه المعنوي بنغازي للوحدات العسكرية في منطقة بنغازي.

وشارك في المسابقة، فريق لكل وحدة مكون من 4 أفراد من مختلف الرتب العسكرية، حيث جرت التصفيات لتحديد الفرق الفائزة الحاصلة على التراتيب الثلاث الأولى.

وحصل فريق قاعدة بنينا الجوية على الترتيب الأول، كما تحصل الدفاع الجوي على الترتيب الثاني، فيما كان الترتيب الثالث من نصيب فريق القضاء العسكري.

وحضر حفل الاختتام، مدير مكتب القائد العام، الفريق خيري التميمي، ومدير إدارة التسليح، اللواء ناجي الشهيبي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب.

وألقى، الفريق خيري التميمي، كلمة حيّا فيها إدارة التوجيه المعنوي، مؤكداً على أهمية هذه المناشط في رفع كفاءة وقدرة ووعي منتسبي القوات المسلحة، وخلق روح التنافس لمزيد من الإطلاع والمعرفة.

وبدوره أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي، على أهمية الفكر والوعي في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن من الاستعمار والعملاء الطامعين في تقسيمه ونهب ثرواته.

وقال المحجوب، “لولا تضحيات رجالنا الأبطال الأحرار والقيادة المتمكنة التي أدارت المعركة لانتشر الإرهاب وتمكن من السيطرة على المنطقة”.

وأضاف، “إن الليبيين صمدوا وقاموا مشروع الإرهاب الخبيث وانتصروا عليه وأنقذوا كامل المنطقة، وهاهم الإخوان يتساقطون في دولة تلو الأخرى ونحن نرى النصر قريبًا لتنتهي مأساة الليبيين التي يناضل جيشنا من أجلها”.