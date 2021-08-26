حملة تفتيشية بـ “رابش أبوسليم” لبيع قطع غيار السيارات المستعملة

26 أغسطس، 2021 9:29 م
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أخبار ليبيا24

حذّر مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس أصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات المستعملة “الرابش” من شراء أي مركبة بدون إجراء قانوني.

وأطلق المكتب، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على رابش أبوسليم، وحذر البائعين من شراء المركبات دون اجراءات قانونية، بحسب ما أفاد به مكتب الإعلام الأمني بالمديرية.

وذكر المكتب، أن الحملة جاءت بناء على تعليمات رئيس مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس العميد عبد العال وادي.

وأوضح أن قسم مباحث المرور أشرف على إطلاق الحملة التفتيشية لضبط السيارات المطلوبة والمسروقة.

وأكد، العقيد إبراهيم عمر، رئيس قسم مباحث المرور، بأنه سيتم استدعاء أصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات المستهلكة وطلب منهم فتح ملفات داخل قسم مباحث المرور.

 

26 أغسطس، 2021 9:29 م
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