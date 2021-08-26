ترحيب أممي بتشكيل قوة من “اللواء طارق بن زياد” و”الكتيبة 166″ لتأمين النهر الصناعي

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رحَّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإعلان عن تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس تتألف من “الكتيبة 166 للحراسة والتأمين” و”لواء طارق بن زياد”، مهمتها تأمين النهر الصناعي.

وأشادت البعثة في بيان لها، اليوم الخميس، بالجهود التي بُذلت بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، معتبرة إيها خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، “أرحب بشدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر الصناعي والتدفق المستمر لإمدادات المياه، بل كونه يمهد الطريق أيضًا لاتخاذ مزيد تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، علاوة على كونه خطوة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة”.

ورأى كوبيش أن هذه الخطوة من شأنها أن تبعث برسالة قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة مفادها أن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم والعمل معًا لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية.

وكان قد أكد رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق مراجع العمامي، إن اللجنة بدأت في التنفيذ العملي لخطة الترتيبات الأمنية لمرحلة جديدة، مؤكدًا تكليف كل من لواء “طارق بن زياد المعزز” التابع للقيادة العامة و”الكتيبة 166 للحراسة والتأمين” التابعة للمجلس الرئاسي لهذه المهمة، وفق تصريح نقله مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد المحجوب عبر صفحته بـ فيسبوك.

وأوضح العمامي أن المنطقة المستهدفة في خطة الترتيبات الأمنية للمرحلة الجديدة هي خط النهر الصناعي والمنظومة من أي اختراقات أمنية والتي سيجري تأمينها وحمايتها من قبل قوة مشتركة سيجري تشكيلها من لواء “طارق بن زياد” والكتيبة “166 للحراسة والتأمين”، والتي ستكون من ضمن مهامها أيضًا “في المنطقة ملاحقة التنظيمات الإرهابية والمتطرفين في كامل المنطقة والعمل على وقف نشاطها والقضاء عليها”.