انطلاق حملة تطعيمات الجرعة الثانية ضد كورونا نوع “استرازينكا” في بنغازي

الجرعة الثانية سيتم إعطائها للمواطنين والمقيمين الذين تلقوا نفس الجرعة

26 أغسطس، 2021 4:06 م
0
كورونا
كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت  اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي عن البدء في تطعيم الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا نوع “استرازينكا” .

اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة ضد كورونا وضحت أن الجرعة الثانية سيتم إعطائها للمواطنين والمقيمين الذين تلقوا نفس الجرعة في الفترة السابقة .

وذكرت أن إعطاء الجرعة سيبدأ من السبت المقبل في الثامن والعشرين من أغسطس خلال ساعات الدوام الرسمي بالفترة الصباحية على أن يكونوا مصحوبين ببطاقة التطعيم .

وأشارت إدارة الخدمات الصحية – بنغازي إلى أن مراكز التطعيم هي عيادة الفويهات المجمعة، وعيادة بنغازي الجديدة المجمعة، وعــيادة خالد بن الوليد المجمعة، وعيادة سيدي خليفة المجمعة، وعيادة النواقية المجمعة، والمركز الصحي سيدي يونس، والمركز الصحي بنينا، والمركز الصحي تيكا .

26 أغسطس، 2021 4:06 م
0

وزيري الداخلية والخارجية في تونس

بعد أزمة دواعش الوطية .. “المنقوش” و”مازن” يصلون تونس

26 أغسطس، 2021 2:28 م
عبد الغني الككلي

المليشياوي “غنيوة” يحتل مكتب وزير الداخلية .. والدبيبة يتدخل لـ «ترضيته»

26 أغسطس، 2021 2:21 م
اللواء 444 قتال

القبض على مجموعة من مهربين الوقود غرب منطقة القريات

26 أغسطس، 2021 2:11 م
عزو المرجاوي

وفاة الطفل “عزو المرجاوي” بعد معناه طويلة مع المرض في المملكة الأردنية

26 أغسطس، 2021 2:00 م
زر الذهاب إلى الأعلى