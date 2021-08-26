اليونيسيف تدعم حملة تطعيمات كورونا ببنغازي

26 أغسطس، 2021 12:35 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، تقديمها إمدادات حيوية وتجهيزات طبية خاصة بمكافحة فيروس كورونا، إلى مدينة بنغازي.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية بالمنظمة عبر فيسبوك، والذي أكد أن هذه الإمدادات تأتي دعماً لحملة التطعيم الجماعي التي أطلقتها وزارة الصحة، وتشمل صناديق تبريد ومطهرات يدوية وكحولاً، بالإضافة لأقنعة جراحية.

يُذكر أن وزارة الصحة قد أطلقت حملتها الاستثنائية للتطعيم في بنغازي بعد تجهيزها لمجمع سليمان الضراط للألعاب الرياضية بالمدينة، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

26 أغسطس، 2021 12:35 ص
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