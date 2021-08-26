المليشياوي “غنيوة” يحتل مكتب وزير الداخلية .. والدبيبة يتدخل لـ «ترضيته»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لا يزال الميليشياوي، المدعو عبد الغني الككلي، الشهير بـ غنيوة الككلي، يمارس البلطجة حتى على الحكومة التي أصبحت عاجزة عن ردع الميليشيات الإرهابية في المنطقة الغربية.

وقالت مصادر إعلامية إن الككلي وميليشياته التي تنتمى لما يسمى بجهاز دعم الاستقرار، اقتحمت ليلة البارحة الأربعاء مكتب وزير الداخلية ومنعته من دخلوه .

وأكدت المصادر أن السبب في ذلك هو رفض الوزير توقيع قرار بنقل 900 شرطي تابعون إلى وزارة الداخلية وضمهم لمليشيا غنيوة .

وأكدت المصادر أن جرت الموافقة سابقا على نقل أكتر من 3500 فرد من الداخلية إلى الميليشيا ذاتها، وهو ما يراه الوزير خالد مازن استنزاف للشرطة النظامية وتقوية للأجهزة الموازية.

المصادر اختتمت قولها إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، حاول التدخل في الأمر، وأجرى اتصالات مكثفة مع “غنيوه” لحل هذا الخلاف، مؤكدة أن الأمر قد يحل غدا الجمعة أو على يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير.

وأكدت المصادر أن وزير الداخلية سيتمكن من ممارسة مهام عمله في مكتبه قريبًا.

الجدير بالذكر أن أحمد الروياتي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، والمقرب من وزير الداخلية بحكومة “الوفاق” المنتهية ولايتها فتحي باشاغا، كان قد صرح أن “مجموعة مسلحة تتبع عبد الغني الككلي، رئيس ما يعرف “جهاز دعم الاستقرار” قد اقتحمت مقر وزارة الداخلية” .

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان بالقرب من مقر وزارة الداخلية، أن عدة عربات مسلحة تحمل شعار جهاز دعم الاستقرار مزودة بسلاح متوسط حاصرت المبنى، واقتحم عدة أشخاص ملثمين مقر الوزارة.