المستشار صالح: إذا تغيبت الحكومة عن جلسة الاستجواب سنسحب الثقة منها

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قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، إنّ “المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب”، باعتبار أنها بذلك تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها.

تابع المستشار صالح في تصريحات خص بها قناة “الحدث”، “إنّ استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها”، لافتًا إلى أن “حكومة الدبيبة منحت (مجموعات مسلحة) ميزانية أكبر من ميزانية الجيش”، مضيفا، “خلال 10 أيام يجب أن تحضر الحكومة إلى مجلس النواب للاستجواب”.

وتابع “إنّ الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات”، لافتًا إلى أنّ “مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها”.

وقال المستشار صالح، “أن مجلس النواب منح الثقة لـ عبدالحميد الدبيبة كرئيس للحكومة، وليس كوزير للدفاع”، منوها بأن “المجلس الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي”، وبما أن “الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5”.

وفي حديثه عن القاعدة الدستورية للانتخابات قال المستشار صالح، “الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس، بالفعل تمت صياغة قانون الانتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه”.

​وردًا على سؤال بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة قال، “حتى الآن لم أقرر الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن الفترة المقبلة قد يحدث تغيير؛ إذا رأت النخب الليبية من مصلحة البلاد أن أترشح للانتخابات”.

يذكر أن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق كان قد أعلن الأحد الماضي، استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم 30 أغسطس الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق، ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.