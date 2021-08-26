المالية تحذر من صرف أي مخصصات دون تفويض من وزارة التخطيط

26 أغسطس، 2021 12:41 م
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أخبار ليبيا 24

أصدرت وزارة المالية، بحكومة الوحدة الوطنية، تعميما للمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات الحكومية، بالتقيد بضوابط الصرف فيما يخص برامج التنمية.

وشددت الوزارة على الامتناع عن منح الموافقة لغير الأغراض التنموية كشراء السيارات والمركبات وشراء الأثاث والتجهيزات المكتبية، بالإضافة لتحويل أمول وصرف عهد مالية للوحدات الإدارية دون تحديد أوجه إنفاقها مسبقا.

وحذرت الوزارة من صرف أي مخصصات أو مبالغ مالية دون تفويض من وزارة التخطيط بالخصوص.

 

26 أغسطس، 2021 12:41 م
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