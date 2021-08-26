القبض على مجموعة من مهربين الوقود غرب منطقة القريات اللواء “44 قتال” يتمكن من ضبط وتدمير عربات خاصة بمهربي الوقود

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكنت مفارز من “اللواء 444 قتال” التابع لمنطقة طرابلس العسكرية القبض على مجموعة من مهربين الوقود بالقرب من قرية أبوالغرب غرب منطقة القريات بمسافة 40 كلم .

وذكر اللواء على صفحته الرسمية على فيسبوك أن دوريات تابعة له انتشرت فجر اليوم بالمنطقة المذكورة وتمكنت من القبض على المهربين وحرق بعض الآليات الخاصة بالتهريب .

يشار إلى أن مفارز “اللّواء 444 قِتال” اقتحمت في الفترة الأخيرة عدّة مواقع تابعة لعصابات تهريب الوقود والأعمال غير المشروعة داخل مدينة بني وليد ووادي زمزم ووادي قرزة جنوب المدينة.

وأشار اللواء إلى أن مفارزه نفذت عمليّات عسكريّة واسعة لضبط العناصر الإجرامية المنظّمة التي تنخر الوطن وأرهقت المواطن.

وأكد أن مفارز “اللّواء 444 قِتال” قامت بضبط ومصادرة شاحنات محمّلة بآلاف اللّترات من الوقود المُهرّب وكما ألقت القبض على عدد من المُهرّبين.

وشدد “اللّواء 444 قِتال” على استمرار عمله بِطاقاتٍ لا محدودة من أجل فرض الأمن والضّرب بعصا القانون على أيدي المُهرّبين والسفهاء والمجرمين.