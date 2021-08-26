العرفي يرجح إمكانية سحب الثقة من الحكومة

أخبار ليبيا24

رجّح، عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، اليوم الخميس، إمكانية سحب الثقة من حكومة الوحدة في حال وجود نصاب قانوني.

وقال العرفي، في تصريح لأخبار ليبيا24، “إن إمكانية سحب الثقة في حال وجود نصاب قانوني واردة”.

وأضاف العرفي، أن من المفترض أن تكون الحكومة حاضره في الجلسة، سواء بحضور رئيسها، عبدالحميد الدبيبة، أو من ينوب عنه من نائبيه أو وزرائه.

وقال العرفي، إن من المفترض أن يمْثُل الدبيبة أمام مجلس النواب، صاحب السلطة التشريعية، للإجابة على التساؤلات، خصوصًا حول الميزانية وانخفاضها وارتفاعها، وغيرها من الأمور.

يأتي ذلك بينما اعتذر الدبيبة عن تلبية دعوة مجلس النواب، معللًا ذلك لوجود ارتباطات خارج البلاد.