السايح وكوبيش يستعرضان مستجدات العملية الانتخابية

أخبار ليبيا 24

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيتش، مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وحضر اللقاء الذي عقد، الأربعاء، بمقر ديوان المفوضية بطرابلس عضويّ مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، حيث تم استعراض سير عملية التسجيل بمنظومة سجل الناخبين، لما تمثله من رسائل تعبر عن تطلع الليبيين نحو الخيار الديمقراطي من خلال الانتخابات.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص التوصل إلى قاعدة دستورية للانطلاق نحو البداية الفعلية للعملية الانتخابية، وخاصة بعد النجاح الذي حققته مستويات التسجيل، وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمها بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات أمام المراحل القادمة.

وتأتي الزيارة في إطار دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومدى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر المقبل.