الدبيبة يشدد على معالجة ملف العلاج بالداخل والخارج

26 أغسطس، 2021 11:06 م
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عبدالحميد الدبيبة- اجتماع
عبدالحميد الدبيبة- اجتماع

أخبارليبيا24

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس على ضرورة معالجة ملف العلاج بالداخل والخارج من كافة جوانبه.

وأكد الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي على ضرورة العمل لتوطين العلاج بالداخل لدعم القطاع الخاص الصحي.

كما شدد أيضًا على تسهيل الإجراءات أمام المرضى خاصة في الحالات التي لا تتطلب السفر للخارج، داعيًا لبحث تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج وآلية تسديد الديون المتراكمة.

واستعرض في الاجتماع الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها وإمكانية التعاون بين هذه الجهات لمعالجة الكثير منها، لتستطيع تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.

26 أغسطس، 2021 11:06 م
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