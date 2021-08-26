إنفوغرافيك| تعرف على أهم المناصب التي تقلدها اللواء ركن مسعود رحومة المكلف مدعيا عاما عسكريا
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– شغل منصب المدعي العام العسكري إبان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج عام 2017.
– غادر المنصب عقب حادثة اختطاف غامضة تعرض لها في 15 مارس 2018.
– شغل منصب وزير الدفاع المكلف بالحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، عام 2014.
– غادر منصبه عام 2015.
– المغادرة جاءت على خلفية اتهامات وجهها له المدعي العام للقضاء العسكري فرج الصوصاع.
– الاتهامات تتعلق بتجاوزات مالية وانفاق أموال دون وجه حق وانتحال صفة سيادية.
– رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسميته وزيرًا للدفاع في أغسطس 2015.
– الرفض جاء على خلفية إدانته من قبل هيئة الرقابة الإدارية.