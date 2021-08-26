إنفوغرافيك| تعرف على أهم المناصب التي تقلدها اللواء ركن مسعود رحومة المكلف مدعيا عاما عسكريا

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– شغل منصب المدعي العام العسكري إبان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج عام 2017.

– غادر المنصب عقب حادثة اختطاف غامضة تعرض لها في 15 مارس 2018.

– شغل منصب وزير الدفاع المكلف بالحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، عام 2014.

– غادر منصبه عام 2015.

– المغادرة جاءت على خلفية اتهامات وجهها له المدعي العام للقضاء العسكري فرج الصوصاع.

– الاتهامات تتعلق بتجاوزات مالية وانفاق أموال دون وجه حق وانتحال صفة سيادية.

– رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسميته وزيرًا للدفاع في أغسطس 2015.

– الرفض جاء على خلفية إدانته من قبل هيئة الرقابة الإدارية.