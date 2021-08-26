أبوسليم يواصل سباق الميركاتو بنجاح

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واصل مجلس إدارة نادي أبوسليم سلسلة انتداباته لتعزيز صفوف فريق كرة القدم بالنادي حيث أعلن اليوم الخميس ضم لاعب الوسط أحمد العابد قادما من رفيق الهابط لمصاف الدرجة الأولى.

ويعد العابد صاحب 20 عامًا أحد أبرز لاعبي رفيق الموسم الماضي وقدم معه أداءً جيدًا وسبق للاعب وأن مثل منتخب شباب ليبيا.

ونجحت إدارة أبوسليم خلال الأيام الماضية في ضم عدد من الأسماء الجيدة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم منهًا يكن حريبش من الخمس وهيثم ضانه من المدينة وسند الكوري من الاتحاد ونصري كابوكا.

هذا ونجحت إدارة أبوسليم برئاسة حسّين النائب في تجديد عقود حاوي المرمى معاذ المنصوري ولاعب الوسط علاء القجدار والمهاجم المخضرم معتصم بوشناف.