ناقلة نفطية على رصيف الحريقة لشحن مليون برميل إلى هولندا

أخبارليبيا24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الأربعاء أن الناقلة النفطية (بسيرموس) رست على رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى روتردام في هولندا.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الإنتاج اليوم بلغ 180 ألف برميل والذي يتم استلامه من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأوضح المصدر أن عمليات التصدير والشحن تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا والتي أعدتها إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة.

وأفاد أن عمليات التصدير والشحن تتم في خطوات مهنية حفاظاً على الميناء من التلوث وهو من أولويات الشركة للحفاظ على البيئة والذي لم تسجل فيه أي حالة تلوث منذ افتتاحه عام 1967.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط وهو من أهم الموانئ النفطية في ليبيا لوجوده في حوض محمي من العوامل الجوية.