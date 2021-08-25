نائب السفير الأمريكي: لا ينبغي لأي حكومة أجنبية أن تختار الحكومة الليبية المقبلة

أخبار ليبيا24

أكد، نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية، ليزلي أورديمان، اليوم الأربعاء، على دعم الولايات المتحدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، ولتلبية توقعات الشعب الليبي.

وقال، في بيان للسفارة الأمريكية حول زيارته برفقة ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، جون بينيل، إلى طرابلس، إنه “لا ينبغي لأي حكومة أجنبية أن تختار الحكومة الليبية المقبلة، فهذا حق ومسؤولية الشعب الليبي”.

وأضاف، “نأمل أن نرى موسمًا الحملات يبدأ قريبًا بحيث يمكن للأحزاب وأولئك الذين يأملون في الترشح لمنصب الرئاسة تحديد خططهم لتقديم خدمات مناسبة أفضل للشعب الليبي بما في ذلك النمو الاقتصادي وتحسين توصيل الكهرباء والاستجابة الفعالة لجائحة فيروس كورونا، إلى جانب مجالات أخرى”.

وعقد أورديمان، خلال الزيارة اجتماعات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والمجتمع المدني ومجموعات مراقبة الانتخابات لمناقشة دعم الولايات المتحدة للانتخابات.

كما التقى، وزير النفط والغاز محمد عون في مقر الوزارة لمناقشة السبل التي يمكن أن تتعاون بها الولايات المتحدة والشركات الأمريكية من أجل تعزيز قطاع الطاقة الليبي.