مركزي بنغازي يعمم بطباعة وإصدار الصكوك الإلكترونية

أخبارليبيا24

أصدر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي اليوم الأربعاء تعميمًا للمصارف التجارية بشأن طباعة وإصدار الصكوك الإلكترونية لعمل المقاصة الإلكترونية وفقا للمواصفات القياسية.

وذكر مدير إدارة الرقابة المصرفية أسامة عوض الشكري أن هذه الخطوة للاستفادة من تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية، في تسوية المعاملات بين كافة المصارف التجارية خدمة للعملاء.

وكان عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري أكد في منتصف أغسطس الجاري أنه تمت تغذية حسابات المصارف التجارية لدى البنك المركزي بنغازي بقيمة 10 مليارات دينار.

وأوضح العكاري في تصريحات صحفية أن هذه القيمة تمثل نقل جزء من أرصدة المصارف لدى البنك المركزي بنغازي كخطوة أولى في اتجاه إنهاء الأزمة بشكل جذري.

وأشار عضو لجنة تعديل السعر إلى أن المصارف التجارية أصبحت بعد هذا الإجراء، لها القدرة على تلبية طلبات زبائنها من العملات الأجنبية وكذلك السيولة، وقبول صكوك المقاصة.

وكان مصدر مطلع أكد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقد اجتماعًا مغلقًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال المصدر – في اتصال هاتفي مع “أخبارليبيا24” – إن المنفي والكبير اتفقوا على فتح المقاصة المصرفية بين شرق وغرب البلاد الأسبوع المقبل، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الموحدة.

ولفت المصدر إلى أن الاجتماع خلص إلى أنه “سيتم تحويل قرابة 10 مليار دينار في حسابات المصارف التجارية التي يقع مجلس إدارتها في الشرق مثل التجاري الوطني والوحدة والتجارة والتنمية، وأيضًا رفع كل القيود عن قبول صكوك المقاصة بين المصارف ورفع سقف السحب”.

وأكد المصدر أن المنفي شدد على الكبير بضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال أسبوعين لتخفيف سعر الصرف إلى أقل من 4 دينار، أو إرجاعه كما كان قبل ذلك أي 3.70، وضرورة التنفيذ السريع لكل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالإصلاحات في القطاع المصرفي والسياسة المالية”.

وذكر المصدر أن المنفي نوه للكبير إلى أن تقرير المراجعة الدولية الذي سلم في السابع من يوليو، طالب بتنفيذ كل هذه الخطوات، وإلا سيدخل المعرقلين في قائمة العقوبات الدولية”.