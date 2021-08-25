تنسيق عسكري بشأن تأمين إمدادات الجنوب عبر طريق «النهر»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اجتمع آمر لواء طارق بن زياد المعزز، العقيد عمر أمراجع حسن الجديد، مع القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا ماتعرف بـ” 166″ في منطقة الشويرف، اجتماع تقابلي بهدف التنسيق بينمهما بشأن تأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ«طريق النهر».

وتأتي الاجتماع من أجل حماية حركة المرور وإيصال الوقود والمواد الأساسية للجنوب، فيما لم تعلق أي جهة رسمية على اللقاء حتى الآن، رغم الصور المتداولة والمتناقلة عبر وسائل الإعلام.

وتداولت وسائل إعلام محلية، الخميس الماضي، صورة خطاب، موجه من العقيد عمر أمراجع، آمر لواء طارق بن زياد المعزز، إلى القائد العام المشير خليفة حفتر، يقترح فيه تشكيل قوة مشتركة مع منطقة مصراتة لتأمين الطريق الرابط بين الشويرف والسدادة فيما يعرف بـ«طريق النهر»، والذي نفاه اللواء أحمد المسماري جملة وتفصيلاً.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة، وقتها، إن ما تناقلته وسائل إعلام عن توجيه آمر لواء «طارق بن زياد المعزز»، خطابا إلى القيادة العامة بشأن الموافقة على تشكيل قوة مشتركة مع لواء «166 مصراتة» لتأمين الطريق بين الشويرف والسدادة المعروفة بـ«طريق النهر» عار تماما من الصحة.

واعتبر المسماري، في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، أن هذه الأنباء تأتي في إطار التضليل والكذب الإعلامي الذي تعمل عليه العصابات الإرهابية بنشر وثائق ومستندات مزورة عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والوحدات التابعة لها.