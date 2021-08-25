تشكيل عصابي في بنغازي يمتهن ابتزاز الأطفال بعد تصويرهم في أوضاع مُخلة

أخبار ليبيا 24

كشف قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل القبض على عضو في تشكيل عصابي يقوم بتصوير الأطفال في أوضاع مُخلة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أن بلاغا ورود بلاغ إلى قسم التحريات العامة عن وجود تشكيل عصابي يمتهن الابتزاز، مشيرة أنه باشر البحث والتحري عن هوية التشكيل العصابي.

وأوضحت أنه تم تحديد هوية الأشخاص الذين ينتمون إلى التشكيل المتكون من أربعة أشخاص، وبعد كمين محكم من قبل عناصر القسم تم ضبط أحد أفراد العصابة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، مشيرة أنه ما زال البحث مستمراً عن باقي التشكيل.