تسييري طبرق يبحث مع قطاع الاقتصاد قرار الحكومة بشأن نقل اختصاصات للبلديات

أخبار ليبيا 24-خاص

بحث، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مع قطاع الاقتصاد والتجارة قرارا صادرا من قبل رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة، بشأن نقل اختصاص مراقبة الاقتصاد والتجارة بالمناطق للبلديات.

وجرت مناقشة تنفيذ القرار لمطابقة كشف الموظفين والأصول الثابتة والمنقولات لإحالة الكشوفات إلى وزارتي الحكم المحلي والمالية.

وكان القرار قد صدر أيضا بنقل اختصاصات قطاع الإسكان وقد سبق اجتماع سابق مع قطاع الإسكان لنقل الاختصاصات الى بلدية طبرق.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ووكيل ديوان البلدية ومدراء إدارات الموارد البشرية والقانونية والمالية ومكتب المشروعات بالبلدية.