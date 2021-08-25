تجهيز 35 ألف عنصر أمن..مازن ونورلاند يبحثان استعدادات الوزارة لتأمين الانتخابات

25 أغسطس، 2021 3:23 م
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خالد مازن
خالد مازن

أخبارليبيا24

أكد وزير الداخلية خالد مازن أن الوزارة جهزت ما يقارب خمسة وثلاثين ألف عضو من رجال الشرطة لتأمين الانتخابات.

وأضاف مازن – خلال بحثه مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الخطط والبرامج التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة – أن الوزارة أعدت دورات تدريبية للرفع من كفاءتهم في مجال الأمن الانتخابي.

وأشار وزير الداخلية الوزير خلال اللقاء الذي عقد عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة إلى موضوع الهجرة غير الشرعية وما نتج عنها من أعباء اقتصادية.

وأوضح مازن أن الدولة الليبية لم تتوانى عن تقديم المساعدات للمهاجرين كونها موضوع إنساني، مؤكدًا بأن ليبيا ليست المتضرر الوحيد من هذه الظاهرة.

ولفت وزير الداخلية الليبية إلى استعداد الجانب الليبي في التعاون بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية.

من جانبه أبدى السفير الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع وزارة الداخلية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين البلدين والتي تعنى بالرفع من قدرات الأجهزة التابعة للوزارة، موضحًا أن العمل مستمر في عديد من المجالات الأمنية.

25 أغسطس، 2021 3:23 م
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