الصور يستعرض نتائج إجراءات التصدي لظاهرة التعدي على الغابات والمراعي العامة

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استعرض النائب العام الصديق الصور النتائج التي أسفرت عنها الإجراءات القضائية والإدارية المتخذة في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الغابات والمراعي العامة والمحمية والمحفوظة وأراضي المشاريع الزراعية.

وأكد الصور خلال اجتماعه مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووزير السياحة والصناعات التقليدية ورئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الخمس ومدير نيابة قصر الأخيار الجزئية أن وكلائه في الخمس وقصر الاخيار يعملون على متابعة تنفيذ تعليمات النيابة العامة بإخلاء الأراضي المملوكة للدولة التي ظهر عليها الجناة بمظهر المالك.

وأضاف بأن رد النيابة العامة على الأفعال المجرمة قد ترتب عليه منع أي تعديات جديدة وزالت نتيجة له حالة استمرار الغزو التي طالت مساحة ثلاثة الاف هكتار من أراضي المشاريع الزراعية والأراضي الموصوفة قانونا بأنها من الغابات والمراعي.

وأوضح النائب العام أن هذا العمل الذي يستهدف الحماية ورفع سبل التوقي مازال منقوصا طالما لم تتخذ الإجراءات التي تفضي إلى تعيين حدود الغابات والمشاريع الزراعية بما في ذلك وضع معالم دالة عليها تساعد على حسن أداء أعمال الحراسة وتمهد لإعادة استلامها من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للعمل عقب ذلك على إعادة الغطاء النباتي بها مساهمة في واجب حماية البيئة الملقى على عاتق الوزارة.

وقال الصور في موضع آخر إن النيابة العامة تطلب الاطلاع على مخطط التنمية السياحية على أن يكون معززاً بتقارير صادرة عن الإدارات المختصة بالوزارة يمكن من خلالها الوقوف على المخططات التفصيلية والعامة بعد ارتفاع عدد حالات التعدي على المناطق المصنفة بأنها ذات صبغة سياحية وأخصها الشواطئ والمنتزهات مع حصر حالات الاستغلال بدون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لعدم توافر الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة السياحية والاستثمار السياحي وفقا لأحكام القانون المنظم للسياحة.