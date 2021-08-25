الصحة العالمية توفر جهاز أشعة سينية لمركز مكافحة الأمراض في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي اليوم الأربعاء إن منظمة الصحة العالمية أرسلت جهاز أشعة سينية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع طبرق.

وأضاف العليقي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الجهاز خاص بتصوير حالات الإصابة بأمراض الصدر ومتابعة حالات الدرن وحالات الاشتباه بكورونا.

وأوضح عضو المنظمة أن الجهاز يعتبر حديث جدا وسيكون بديلاً للجهاز الموجود حالياً بالمركز والذي يعود تصنيعه في سبعينات القرن الماضي.

وأشار العليقي إلى أن منظمة الصحة العالمية وفرت جهازين مماثلين واحد في طرابلس والآخر في بنغازي، موضحًا أن دعم المنظمة لقطاع الصحة مستمر لمجابهة وباء كورونا وتقوية الخدمات الصحية.

وأكد عضو المنظمة أن وصول هذا الجهاز إلى طبرق سيوفر التعب على المواطنين وسيؤدي الجهاز خدماته لرقعة كبيرة لسكان طبرق وماحولها.

يشار أن منظمة الصحة العالمية قد وفرت في السابق أجهزة بي سي آر لقطاع الصحة في طبرق كما وفرت مئات أكياس الدم لمصرف الدم بالمدينة.