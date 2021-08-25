السفارة الأمريكية تستعرض ما قدمته بلادها من دعم للانتخابات في ليبيا

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استعرض السفارة الأمريكية، في تقرير حول زيارة، نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية، ليزلي أورديمان برفقة ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، جون بينيل، إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، ما قدمته بلادها من مساعدات بشأن اجراء الانتخابات المقررة نهاية هذا العام.

وذكرت السفارة، أن الولايات المتحدة قدّمت مساعدة فنية كبيرة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت، “حتى الآن درّبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 2000 مراقب محلي للانتخابات، هم الآن على أتمّ الاستعداد لمراقبة الانتخابات الوطنية للتأكد من أنها شفافة ونزيهة”.

وأضافت، أن “هذه المجموعات تتمتع بخبرة قيّمة من مراقبة العديد من الانتخابات على مستوى البلديات في السنوات الأخيرة”.

وقالت السفارة الأمريكية، إن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت كذلك بتدريب أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني، من خلال الشراكات التي ساعدت النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المحرومة على المشاركة في العملية السياسية”.

وأوضحت، أن زيارة نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية، ليزلي أورديمان وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، جون بينيل، اليوم تضمنت لقاءً مع ستة من ممثلي المجتمع المدني لمناقشة السبل التي يمكن للسفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا من خلالها مواصلة دعمهم وضمان سماع أصوات متنوعة.

وأضافت، كما قاما بزيارة المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الذي تم تجديده حديثًا.

وذكرت أن تصميم وتجديد المركز الإعلامي ممكنًا بفضل الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا لدعم العمل الحيوي للمفوضية.