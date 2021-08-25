الاتفاق بين ليبيا والمغرب على تفعيل اللجنة القنصلية المشتركة بينهما

25 أغسطس، 2021 9:07 م
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الرباط- نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة

أخبار ليبيا24

اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية المملكة المغربية، ناصر بوريطة، خلال زيارة رسمية للعاصمة المغربية الرباط، على تفعيل اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.

وأوضحت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن اجتماعا سيعقد الأسبوع القادم بين ليبيا والمغرب لحل مشاكل استخراج التأشيرات وعودة الطلبة والإقامات لمواطني البلدين.

وذكرت وهيبة، أنه تم الاتفاق على عقد ملتقى اقتصادي لرجال الأعمال بين البلدين، وإحياء مجلس رجال الأعمال المغربي الليبي لدعم فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.

وأضافت، أن اللقاء بين اللافي وبوريطة تناول سبل تعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية المشتركة بين البلدين، إلى جانب آليات دعم عمل الرئاسي في عمله، وتهيئة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها وتقريب وجهات النظر لدعم استدامة الاستقرار والحل السياسي في ليبيا.

 

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