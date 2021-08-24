هل تعلم أن أقصر رحلة جوية في العالم مدتها 53 ثانية؟

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تعتبر الرحلة الجوية بين جزيرة “ويستراي” وجزيرة “بابا ويستراي” شمال شرق أسكتلندا هي أقصر رحلة جوية في العالم إذ تستغرق مدتها 53 ثانية فقط.

وتستغرق الرحلة بين جزيرتين من أرخبيل أوركني هذا الزمن عندما تكون الرياح مواتية وليس أكثر من دقيقتين عندما تكون الرياح ليست كذلك.

وتغطي الرحلة بين جزيرة “ويستراي” وجزيرة “بابا ويستراي” شركة الطيران الإقليمية الأسكتلندية “Logainair”، حيث تبلغ المسافة بين الجزيرتين 2.7 كيلومتر وهي متاحة يوميًا باستثناء أيام الأحد ، في أوقات مختلفة ولكن دائمًا في الصباح.

ويبلغ عدد سكان “ويستراي” حوالي 600 نسمة ، ويبلغ عدد سكان “بابا ويستراي” حوالي 70 نسمة، وهذه الخدمة اليومية للاتصال بين الجزيرتين ومع جزر الأوركني الأخرى موجودة بفضل أموال الدولة ، التي تسمح لسكان هذه الجزر النائية بالتحرك بسرعة.

طائرات شركة “Loganair” التي تقوم بتغطية المسار منذ عام 1967 تجعل هذه الرحلة بالطائرة ذات الـ 8 مقاعد أشبه برحلة حافلة أكثر من رحلة طائرة.

ويستخدم هذا الخط الجوي كل يوم من قبل المعلمين والأطباء ورجال الشرطة وتلاميذ المدارس ، هذه الرحلة من كتاب “غينيس” للأرقام القياسية تثبت أنها مورد مفيد للغاية للسكان أيضًا بسعر اقتصادي يبلغ حوالي 17 جنيهًا إسترلينيًا.