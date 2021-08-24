ناكر: حزب القمة ليبي الهوية والانتماء ولا عزاء للحاقدين ناكر: لا صحة للخبر المتداول عن رفض حزب القمة من وزارة العدل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس حزب القمة، عبدالله ناكر، إن وزارة العدل لم ترفض حزبه، معتبرًا أن تلك المعلومات المتداولة بالمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وعبر ناكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن غضبه قائلا أنه “لا صحة للخبر المتداول عن رفض حزب القمة من وزارة العدل على منصات التواصل الاجتماعي ”.

ولفت إلى أن “حزب القمة ليبي الهوية والانتماء، تم تأسيسه منذ 2012 داخل ليبيا ومستمر حتى يصل بليبيا والليبيين للقمة الحقيقية”، مستطردًا “ولا عزاء للحاقدين”.

ورفضت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل، قبل أيام اعتماد تيار يا بلادي الذي يترأسه “نوري بوسهمين” وحزب القمة برئاسة برئاسة عبدالله ناكر.

واعتمدت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل، 8 أحزاب لممارسة العمل السياسي بعد تلقيها 13 ملفا للحصول على اعتماد.

وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعضو اللجنة محمد بالتمر، إن اللجنة عقدت الأحد الماضي، اجتماعها الثالث لهذا العام، واستعرضت خلاله نتائج أعمالها في الفترة الماضية، ودراسة الطلبات المقدمة إليها من الأحزاب لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي.

وأوضح بالتمر، في تصريحات صحفية وقتها، أن الأحزاب التي تحصلت على الموافقة هي: تجمع معا لأجل ليبيا، والحزب الوطني الليبي، وليبيا للجميع، ونداء القرضابية، والحركة الوطنية الليبية، وصوت الشعب، وإحياء ليبيا، وتجمع تكنوقراط ليبيا.

وأشار بالتمر إلى أن اللجنة رفضت طلب 5 أحزاب لتخلف بعض الشروط، وهي: ليبيا الوطن، وحزب الجموع، وتيار يا بلادي، والتجمع الوطني الحر، إضافة إلى حزب القمة.