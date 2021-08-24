من السودان..الكوني يبحث تأمين الحدود والهجرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع النائب الأول لمجلس السيادة السوداني، الفريق أول “محمد حمدان دقلو” تأمين الحدود وتدفق الهجرة غير الشرعية من الدول الأخرى والتي تتخذ من البلدين مسلكا لها، بالإضافة إلى ملف المرتزقة والمسلحين الأجانب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء موضوع المهاجرين السودانيين العالقين في ليبيا، والمساعدة على إعادتهم إلى وطنهم، واتفق الجانبان على بدء اجتماعات ثنائية، للوصول إلى صيغة شراكة قصيرة وطويلة المدى تعالج مختلف هذه الملفات.

من جهته، أكد نائب مجلس السيادة السوداني على أهمية حماية حدود البلدين، من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال إيجاد آليات عملية، للحد من تدفقها، معتبرا أن ملف الهجرة يشكل قلق مشترك للمسؤولين في البلدين، وأن الحل يجب ان يكون مشتركاً بين ليبيا والسودان.

ويؤدي الكوني جولة عمل لدول الجوار، تشمل السودان وتشاد والنيجر ومالي لبحث ملفات حماية الحدود، والتصدي للإرهاب، ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، من خلال تفعيل الاتفاقيات القائمة بهذا الخصوص، واقتراح اتفاقيات مكملة باتجاه تكثيف العمل الأمني المشترك، وحماية الحدود.